"Das ist Jülich, Deutschland. Sorry, dass es so durcheinander ist, aber wir hatten es eilig." Das Bild wurde am 24. Februar 1945 aufgenommen. Es zeigt zwei amerikanische Soldaten vor dem Hexenturm in Jülich. Das Foto sei für die US-Öffentlichkeit bestimmt gewesen, schreibt der Förderverein "Festung Zitadelle Jülich". Es sei innerhalb weniger Tage in Amerika verbreitet worden.