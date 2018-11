NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU ) fordern von den Kommunen neue Luftreinhaltepläne. Scheuer kritisierte unlängst, dass Kommunen mit alten Luftreinhalteplänen vor Gericht scheiterten und dann Fahrverbote angeordnet würden. Dies zu verhindern, sei auch eine " Verantwortung vor Ort ".

Warum drängen Laschet und Scheuer auf neue Pläne?

Laschet und vor allem Bundesverkehrsminister Scheuer machen den Kommunen Druck, dass sie ihre Luftreinhaltepläne zügig überarbeiten. Mit aktuelleren Luftreinhalteplänen, so wohl ihr Kalkül, hätten die Städte vor Gericht bessere Chancen, Fahrverbote abzuwenden. Die Berufungsverhandlungen vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen Fahrverbote in Köln, Bonn, Essen und Gelsenkirchen werden voraussichtlich in 2019 sein. Bis dahin ist also noch etwas Zeit, aber nicht sehr viel.