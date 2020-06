Run auf Kleingärten - Corona treibt uns ins Grüne

Als die Kontaktbeschränkungen uns zu Stubenhockern gemacht haben, waren die Kleingärtner in NRW fein raus. Kein Garten, kein Balkon, die kleine Wohnung im Mehrfamilienhaus, die Studentenbude, das möblierte Zimmer - da konnte einem die Decke schnell auf den Kopf fallen. Die 118.000 Kleingärten in NRW waren dagegen die kleinen Paradiese in der Krise. Ruhrgebiet und Rheinschiene sind die Hochburgen des großen Glücks im kleinen Garten.

Der Gartenzwerg geht und die Spießigkeit gleich mit

Schrebergarten - das hat Tradition. Im frühen 20. Jahrhundert ging es los mit der Gärtnerei.

Längst ist der Schrebergarten begehrter Zufluchtsort im Grünen. Die alten Vorurteile zählen nicht mehr. Städter, junge Familien, Studenten sind hier genauso glücklich wie Oma und Opa. Was früher peinlich und spießig war, was als Refugium der Rentner galt, ist angesagt und hip. Mit eigenem Schrebergarten kann man heute selbstbewusst im Mittelpunkt des Partygesprächs stehen. Was für ein Imagewandel!

Corona lässt die Wartelisten wachsen