Zahlreiche Schadstoffe aus Mikroplastik landen ungefiltert im Abwasser, weil Kläranlagen dafür nicht ausgestattet sind. In NRW werden jetzt weitere Reinigungsstufen getestet. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie wird Abwasser bisher gereinigt?

In den Kläranlagen gibt es bisher vor allem drei Reinigungsstufen. In der ersten wird auf mechanischem Weg - beispielsweise durch Gitter und Siebe - der erste grobe Schmutz entfernt. In der zweiten Reinigungsstufe, der biologischen, werden organische Stoffe unter anderem durch Bakterien abgebaut. Zuletzt werden Stoffe wie Phosphat und Schwermetalle entfernt - mittels chemischer Zusätze.