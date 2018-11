Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ( ZdK ) ist am Freitag (23.11.2018) im Zuge des Missbrauchsskandals mit klaren Forderungen an die Kirche herangetreten. Ende September hatte die katholische Kirche eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch Priester und Ordensangehörige veröffentlicht, laut der allein in NRW rund 1.000 Fälle dokumentiert sind.