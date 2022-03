NRW will Kindern aus der Ukraine Schulbesuch ermöglichen

NRW bereitet sich auf viele flüchtende Menschen aus der Ukraine vor und trifft Vorkehrungen, damit die geflüchteten Kinder und Jugendliche hierzulande zur Schule gehen können. Das Schulministerium steht hierfür nach Angaben vom Dienstag in enger Abstimmung mit den Schulträgern.

Das Land stehe zu seiner Verantwortung und heiße " die Menschen, die sich bei uns vor dem Krieg in Sicherheit bringen, willkommen ", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ). NRW habe eine gute schulische Integrationsinfrastruktur, so dass Kinder und Jugendliche " schnell und flexibel " in den Schulen aufgenommen werden könnten, sagte die Ministerin.