Nahost-Konflikt: Waren Drohungen gegen NRW-Schulen doch nicht politisch motiviert?

Die Drohungen gegen Schulen in Deutschland, und damit auch in NRW , reißen nicht ab. Erst am Freitag mussten zwei Schulen in Holzwickede östlich von Dortmund den Unterricht ausfallen lassen, nachdem eine Mail mit der Ankündigung einer Straftat einging. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wollte die Polizei Unna am Freitag nicht sagen, ob die Drohung einen Bezug zum Gaza-Krieg hatte.

Der WDR erfuhr aber am Samstag von der Behörde, dass die Ermittlungen nach Beurteilung der Gefahrenlage an den Staatsschutz Dortmund abgegeben wurden. Das legt nahe, dass die Drohung ebenso wie viele andere, die nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel bei Schulen und andere Einrichtungen in NRW eingingen, einen Zusammenhang zum Nahost-Konflikt aufwiesen.

Cyberkriminelle ohne politisches Motiv