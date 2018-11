Pyrotechnik im Stadion

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den Einsatz explosionsgefährlicher Stoffe in oder gegen Menschenmengen mit mindestens einem Jahr Haft ahnden. Der Vorschlag stammt vom hessischen Innen- und Sportminister Peter Beuth ( CDU ). Über die Verschärfung soll bei der Innenministerkonferenz in Magdeburg gesprochen werden. Sie beginnt am Mittwoch.

"Pyrotechnik hat im Fußballstadion nichts zu suchen, sie ist hoch gefährlich" , sagte Reul der NRZ am Montag (26.11.2018). "Wer sich über diese Regeln hinwegsetzt, darf nicht einfach so davon kommen. Das muss Konsequenzen haben und härter bestraft werden."

Auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchef Holger Stahlknecht (CDU), unterstützt den Vorschlag. Es gehe um die Sicherheit der friedlichen Fußballfans und Demonstranten.