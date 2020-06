NRW im Juni von der Sonne verwöhnt - zu warm und zu trocken

In NRW sind die Menschen in den vergangenen Wochen von der Sonne verwöhnt worden. Mit einer Durchschnittstemperatur von 17,3 Grad lag der Juni 1,9 Grad über dem vieljährigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag (29.06.2020) mitteilte. Die Sonnenscheindauer von gut 205 Stunden lag deutlich über dem langjährigen Mittel von 184 Stunden.

Dabei hätte die Natur mehr Regen gebraucht: Im Schnitt waren es 75 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist deutlich weniger als der vieljährige Mittelwert von 84 Liter.