Freitag, 15.12.2017: Digitalisierung an Schulen - zumindest an der der International School on the Rhine in Neuss ist man da schon ziemlich weit. Seit rund einem Jahr setzt die Schule in den naturwissenschaftlichen Fächern Virtual Reality-Brillen im Unterricht ein - wovon sich NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) und NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ) persönlich ein Bild machen wollten. Was sie wohl gesehen haben?