03.08.2022: Hitze und Trockenheit sind auch Anfang August ein großes Thema in NRW . Denn die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher sichtbar. So wie hier im fast ausgetrockneten Scheuermühlenteich in Köln-Wahn, wo das Flussbett so trocken ist, dass die Erde aufplatzt.