Jährlich 300 Hebammen-Studienplätze in NRW geplant

Die Ausbildungskapazitäten würden nach und nach von Hebammenschulen an Hochschulen verlagert. Die Hochschulauswahl erfolge zum Herbst. Der Start des dualen Studiums sei überwiegend zum Wintersemester 2021/2022 vorgesehen. "Damit streben wir einen reibungslosen Übergang von der bisherigen klassischen Hebammenausbildung in die zukünftig vollakademisierte Ausbildung an", erklärte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Kritik vom Landesverband der Hebammen

Der NRW-Landesverband der Hebammen hatte vor einem halben Jahr den Aufbau von Studienmöglichkeiten für angehende Hebammen im bevölkerungsreichsten Bundesland als viel zu schleppend kritisiert. Er sprach von einem Versorgungsengpass in der Geburtshilfe. Im Herbst 2019 war eine Reform der Ausbildung bundesweit beschlossen worden.

Zum Jahresanfang gab es in NRW nur an der Hochschule für Gesundheit in Bochum die Möglichkeit, einen berufsqualifizierenden Bachelor in Hebammenkunde zu erwerben. Nach Ministeriumsangaben im Februar haben die Hochschulen in Aachen, Krefeld, Bonn, Köln und Bielefeld Interesse bekundet. In Düsseldorf stehe ein Studiengang in den Startlöchern, hieß es damals.