NRW-Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU

Mit einer deutlichen Mehrheit haben die Grünen in NRW dafür gestimmt, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Vor der Abstimmung am Sonntag auf dem Landesparteitag in Essen hatte nicht nur Landeschefin Mona Neubaur für diese Option geworben.

" Was jetzt als Chance vor uns liegt, ist, dass wir uns mit einer CDU über einer Brücke die Hand reichen und lagerübergreifende Lösungen finden ", sagte Neubaur, die aber auch auf die Herausforderungen hinwies, die eine Regierungsbeteiligung mit sich bringe.

Grüne haben "Bock auf Verantwortung"

Mona Neubaur auf dem Landesparteitag in Essen

Krisen wie die Folgen der Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg und die Klimakrise seien nicht die sonnigsten Voraussetzungen, um Verantwortung zu übernehmen.

"Wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, und ehrlich gesagt haben wir auch alle richtig Bock darauf." Mona Neubaur, Parteichefin der Grünen in NRW

Ähnlich sahen das auch die meisten ihrer Parteikolleginnen und -kollegen. Der Großteil der Parteimitglieder, die bei dem Treffen in Essen zu Wort kamen, betonte die Chancen, die eine Koalition mit der CDU auf Basis des gemeinsamen Sondierungspapiers böten.

Grüne Jugend kritisieren Sondierungspapier

Kritik kam hingegen von der Grünen Jugend, denen die Eckpunkte im Sondierungspapier nicht weit genug gehen. " Wollen wir das Klima retten, die Verkehrswende bezahlen und für bezahlbaren Wohnraum sorgen, brauchen wir Geld. Und ihr Lieben, dieses Geld wollen wir als Grüne Jugend sehen, konkret und fundiert ausformuliert ", so Nicola Dichant, Sprecherin der Grünen Jugend NRW. " Wir als Grüne Jugend können deswegen der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nicht zustimmen und werden uns enthalten. "

Bei der abschließenden Abstimmung enthielten sich folglich sieben Personen. Stimmen gegen die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit der CDU gab es hingegen nicht.