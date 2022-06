NRW-Grüne wählen neue Parteispitze

Achtermeyer sagte, dass er die Partei während der Regierungszeit zu einem Ort des Mitmachens und einer Ideenschmiede machen wolle. " Wir werden hier diskutieren und um die besten Ideen und Lösungen ringen ", rief er den Delegierten im Saal zu.

Wer sind die Neuen?

Yazgülü Zeybek ist seit 2010 Mitglied bei den Grünen und seit 2020 Fraktionsvorsitzende im Wuppertaler Stadtrat. Sie stammt aus Solingen, wuchs aber in Istanbul auf. Nach ihrem Studium in London, arbeitet die Politikwissenschaftlerin aktuell an ihrer Promotion zum Thema " Zivilgesellschaft in der Türkei " und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wuppertal.

Tim Achtermeyer ist Chef der Grünen-Fraktion in Bonn und war im Mai erstmals über die Liste in den Landtag eingezogen. Viele Parteikollegen kennen ihn noch aus seiner Zeit als Sprecher der Grünen Jugend.