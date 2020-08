Zum NRW-Geburtstag: Bauwerke in Landesfarben

Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag Geburtstag. Zur 74-Jahr-Feier werden am Samstag fünf historische NRW -Gebäude in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot angestrahlt.

Beleuchtung in der ganzen Nacht

Das kündigte die Landesregierung am Freitag an. Die Beleuchtung der Bauwerke in allen Landesteilen soll die Nacht durch bis zum Sonntagmorgen dauern.

Diese Bauwerke werden illuminiert:

Köln: Hohenzollernbrücke

Düsseldorf: Landeshaus - Amtssitz des Ministerpräsidenten

Essen: Doppelbock-Förderturm des Weltkulturerbes Zeche Zollverein

Münster: Historisches Rathaus

Detmold: Fürstliches Residenzschloss

Ursprünglich geplante Feier abgesagt

Damit werde das Jubiläum angesichts der Corona-Pandemie verantwortungsvoll und angemessen gewürdigt, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ). Eine ursprüngliche geplante große Feier in Köln war wegen der Pandemie abgesagt worden.

Es gibt nur ein festliches Abendessen mit geladenen Gästen und Corona-Abstandsregeln am Samstag in Köln, das dennoch auf Kritik der SPD -Opposition gestoßen war. Außerdem bekommen 14 Bürger am Sonntag ebenfalls in Köln Landes-Verdienstorden.

Am 23. August 1946 - gut ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges - war das neue Bundesland aus dem Nordteil der preußischen Rheinprovinz und der preußischen Provinz Westfalen gegründet worden.