Derzeit werden in NRW 29 jüdische Objekte rund um die Uhr von der Polizei geschützt. Insgesamt seien hier die Schutzmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen "auf einem hohen Niveau" , teilte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in einem am Dienstag (05.11.2019) veröffentlichten Bericht an den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags mit.

Unmittelbar nach dem Anschlag in Halle an der Saale seien die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal landesweit verstärkt worden - insbesondere an Synagogen und Gemeindezentren. Die einzelnen Schutzmaßnahmen unterlägen der Geheimhaltung, erfolgten aber im Einvernehmen mit den jüdischen Gemeinden.