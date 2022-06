NRW-Bevölkerungszahl fast unverändert

Um knapp 1.000 Menschen oder 0,0055 Prozent ist die Bevölkerungszahl in NRW in diesem Zeitraum gesunken. Dass mehr Menschen starben als geboren wurden, wurde durch zugezogene Einwohnerinnen und Einwohner ausgeglichen: Es zogen 46.000 mehr Menschen nach NRW als von hier weg.

Der Altersschnitt in NRW liegt bei 44,3 Jahren. Größte Stadt bleibt Köln (1,073 Millionen Einwohner), gefolgt von Düsseldorf (rund 619.000), Dortmund (587.000) und Essen (579.000).

Bundesweiter Bevölkerungszuwachs

Durch Zuwanderung ist die Bevölkerung in Deutschland im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Zum Jahresende 2021 lebten gut 83,2 Millionen Menschen in Deutschland und damit 0,1 Prozent oder 82.000 mehr als zum Vorjahresende, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Zum Jahresende 2021 lebten 72,3 Millionen Menschen mit deutscher und 10,9 Millionen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Deutschland. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 12,7 auf 13,1 Prozent.