17,91 Millionen Einwohner, so viele Menschen leben aktuell in Nordrhein-Westfalen. In den nächsten fünf Jahren werden es voraussichtlich mehr als 18 Millionen Menschen sein, so das statistische Landesamt. Die Ursachen sind eine steigende Geburtenrate und Zuwanderung.

Mehr Bauland für Wohnraum