Bis 2040: NRW-Bevölkerung wächst auf 18 Millionen

Bevölkerung in Kreisen altert stärker

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Bevölkerung in den Kreisen stärker altern wird, als in den kreisfreien Städten. Demnach steigt das Durchschnittsalter bis 2040 in den Kreisen Borken (+4,9 Jahre), Coesfeld (+4,6) und Olpe (+4,5) am stärksten, während in Düsseldorf (+0,1), Essen (+0,5) und Aachen (+0,6) kaum Veränderungen zu erwarten sind.

Stand: 15.07.2019, 17:25