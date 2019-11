Aus Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 6.603 Menschen abgeschoben worden. Dadurch sind Kosten in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Das teilte die Landesregierung am Dienstag (12.11.2019) in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage aus der AfD-Fraktion mit.

17 Millionen Euro für Unterbringung

Die genauen Gesamtkosten seien nicht zu ermitteln, da sie sich über verschiedene Haushaltstitel verteilten. Alleine unter dem Titel "Rückführung und Rückführungsbegleitung" habe das Land mehr als 6,6 Millionen Euro ausgegeben, hieß es weiter. Hinzu kamen rund 17 Millionen Euro für die Unterbringung von Ausreisepflichtigen.