Abitur-Prüfungen in NRW - ab Mitte der Woche zählt's

Das Büffeln hat endlich ein Ende. Am Mittwoch werden die ersten Abiturprüfungen geschrieben, an einigen Berufskollegs beginnen die Prüfungen der berufsspezifischen Fächer schon am Dienstag. " Wenn ich jetzt daran denke, mein Abitur zu schreiben, dann kriege ich schon Gänsehaut ", sagt Safiya Khan aus Bergisch Gladbach. " Ich bin sehr aufgeregt. "

Erster Abitur-Jahrgang nach der Pandemie

Safiya und ihre beiden Freundinnen Hannah Adam und Lilli Berger gehören zum Abitur-Jahrgang 2023, dem ersten Jahrgang nach der Corona-Pandemie. Das vergangene Schuljahr war für die Schülerinnen wieder normal – ohne Lockdowns und Homeschooling. Trotzdem hat die Pandemie Spuren hinterlassen.