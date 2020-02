Seit Montag (03.02.2020) haben auch in Deutschland Kinder, die an spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden, die Chance auf eine Behandlung mit dem Medikament Zolgensma. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat eine entsprechende Genehmigung erteilt. Die Ausnahmegenehmigung war notwendig, da Zolgensma in Deutschland noch nicht zugelassen ist. In den USA ist Zolgensma seit Mai 2019 erhältlich.

Wie der Arzneimittelhersteller Novartis mitteilte, sollen im Jahr 2020 weltweit einhundert Zolgensma-Behandlungen in den Ländern verlost werden, in denen das Medikament noch nicht erhältlich ist. Die Behandlung muss durch einen Arzt beantragt werden. Die Arzneifirma rechnet in Deutschland mit einer Zulassung des Medikaments bis Juni 2020.