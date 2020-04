Ein Jahr nach Notre Dame: Hilfe aus NRW

Deformiertes Eisengrüst

In diesen Tagen sollte ein tonnenschweres Eisengerüst demontiert werden, das vor dem Brand dort für Arbeiten am Dach angebracht worden war.

Das ist technisch sehr anspruchsvoll. "Das ist ein Stahlgerüst", erklärte die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner am Dienstag (13.04.2020) in der "Aktuellen Stunde" des WDR. Die immense Hitze des Brandes habe es deformiert. "Es ist auf das Gewölbe runtergesunken und gleichtzeitig in sich verschweißt."

Das Gerüst sei zu schwer, um es durch große Kräne einfach anzuheben. Es müsse wohl von Arbeitern auseinander geschnitten werden.