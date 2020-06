Rechtsextreme Vereinigung Nordadler verboten

Mit einem Vereinsverbot und Razzien in vier Bundesländern ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" vorgegangen. In den Morgenstunden liefen nach Angaben des Ministeriums Durchsuchungen bei hochrangigen Vereinsmitgliedern in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen an.

In Nordrhein Westfalen wurden insgesamt drei Objekte in Wuppertal, Sprockhövel und Vlotho durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Privatwohnungen und eine Arbeitsstelle. Zwei Personen wurde ein Verbotsbescheid ausgehändigt.