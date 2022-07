Nord Stream 1: Das passiert bei der Wartung

Einige warnen davor, dass Russland die Wartungsarbeiten zum Vorwand nutzen könnte, um die Gaslieferungen aus politischen Gründen wegen des Krieges gegen die Ukraine völlig einzustellen. So kürzte der russische Staatskonzern Gazprom am Montag erneut seine Lieferungen an Italien und Österreich. " Es wird befürchtet, dass die russische Seite das Gas als strategische Waffe benutzt ", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank am Montag.

Warum ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 so wichtig?

Jörg Marksteiner, WDR Wirtschaftsredaktion.

Die Pipeline ist technisch gesehen so etwas wie unsere Hauptleitung für russisches Gas, wie Jörg Marksteiner aus der WDR-Wirtschaftsredaktion erklärt. Und russisches Gas decke im Moment noch etwas mehr als etwa ein Drittel unseres Bedarfs. Es gibt zwei weitere Pipelines mit russischem Gas, zum einen Jamal durch Belarus und Polen, die in Mallnow ankommt. Hier liege die Liefermenge schon nahe der Nullgrenze, so Marksteiner. " Eine andere Leitung durch die Ukraine und Tschechien kommt bei uns in Süddeutschland (Waidhaus) an, aber da wird weiter weniger transportiert. "

Was genau passiert jetzt bei der Wartung?

" Die Wartung kann man sich vorstellen wie eine Inspektion beim Auto ", sagt Wirtschaftsredakteur Marksteiner. Es gibt also nicht unbedingt einen konkreten Anlass für diese Routine-Prüfung. Die Details dieser Prüfung sind nicht bekannt. " Die Nordstream 1 AG spricht von Tests der mechanischen Komponenten und Automatisierungssysteme ", berichtet Marksteiner.

Die genauen Details der Routine-Arbeiten sind unbekannt.

Ähnliches habe er bereits aus der Branche gehört: Es könne durchaus sein, dass es gar nicht um die Röhren selbst geht, sondern vor allem um die Einspeise- und Entnahmestationen an Land, die auf Brandsicherheit, Dichtigkeit und Funktion getestet werden. " Es kann also sein, dass man, vereinfacht gesagt, auf russischer und auf deutscher Seite so einen Schieber reinmacht. Die Röhren bleiben mit Gas befüllt, es fließt nur nicht mehr. "

Wie wahrscheinlich sind denn technische Störungen bei der Pipeline?