Stickoxid-Werte in NRW verbessern sich nur leicht

Stickoxid-Werte in Köln sinken deutlich

Besonders positiv haben sich die Werte in Köln entwickelt, wo bislang die höchsten Werte des Landes gemessen wurden. Am Clevischen Ring in Köln sind die Mittelwerte im Vergleichszeitraum von über 60 auf 47 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gesunken, ähnlich gut ist die Entwicklung in Düsseldorf. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel.