HarterLockdown - das fordern viele in sozialen Medien

Forderung nach hartem Lockdown

Viele Menschen ticken aber ganz anders. In sozialen Netzwerken forderten einige am Sonntag unter trending Hashtags wie "#harterLockdown" oder "#YesToNoCovid" von der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) strikte und eindeutige Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie - wie zum Beispiel eine Niedrig-Inzidenz-Strategie.

Hintergrund der Forderungen nach einem harten Lockdown ist die Sehnsucht, in absehbarer Zeit endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner (Die Linke) etwa formulierte es in einem Facebook-Post so: "Damit wir die Pandemie schnell unter Kontrolle bringen, Gesundheit, Leben und Wirtschaft schützen und uns im Sommer wieder in Kneipen und auf Konzerten treffen und feiern können ..."

Lauterbach: "Harter Lockdown einzige Möglichkeit"

Auch SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht in strikten Maßnahmen den einzigen Ausweg aus der Pandemie. "Ein harter Lockdown ist nach dem, was wir bisher wissen, die einzige Möglichkeit, eine Variante wie B1.1.7 kurzfristig in den Griff zu bekommen. Das ist in Portugal gelungen, in England, aber auch in Irland. Wir brauchen für eine kurze Zeit eine starke Einschränkung der Kontakte" , sagte er am Sonntag dem WDR .