Was bedeutet das?

Die Bundesregierung war in der Zwischenzeit bereits aktiv: 2017 wurde das Düngerecht novelliert, mit mehr Auflagen und Einschränkungen für die Landwirte. Kritiker sagten jedoch, sie sei immer noch zu lasch. Diese neue Rechtsgrundlage ist nicht ins Urteil eingeflossen.

Die EU-Kommission muss nun also neu bewerten, ob Deutschland die EU-Richtlinie erfüllt. Möglich wäre eine weitere Klage der Kommission vor dem EuGH mit dem Ziel eines Zwangsgeldes. Dann sind tägliche Strafen in sechsstelliger Höhe denkbar. Es geht also um Milliardensummen.

Wo kommt das Nitrat her?

Hauptverursacher ist die Landwirtschaft: Gülle, Mist und die Gärreste aus Biogasanlagen enthalten Nitrat. Richtig dosiert können diese Stoffe auf dem Acker ein wertvoller Dünger sein. Wird zuviel ausgebracht, kann Nitrat ins Grundwasser gelangen. Wegen der Langzeiteffekte kann dies noch Jahrzehnte nach der Ausbringung geschehen.