Mit Cabrio, Motorrad oder zu Fuß: Hier ist der Nikolaus in NRW unterwegs

Der Legende nach soll Bischof Nikolaus von Myra zahlreiche gute Taten vollbracht haben. Von der Rettung von Seeleuten aus einem Sturm bis hin zur Erweckung Toter. Für die meisten Kinder zählt aber vor allem eines: Dass der Nikolaus ihnen am 6. Dezember Süßigkeiten oder ein kleines Geschenk in die Schuhe steckt.

Die Chancen stehen gut, denn der Heilige wurde bereits in den vergangenen Tagen mehrfach in NRW gesichtet. Dabei fällt in diesem Jahr eines auf: Offenbar hat der Bischof, der Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus in der heutigen Türkei geboren wurde, einen Faible für ausgefallene Fortbewegungsmittel.