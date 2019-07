Baumwurzel erreicht Grundwasser nicht

Christoph Hentschel vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat die Folgen tagtäglich vor Augen: " Wenn der Baum es gewohnt ist, in einer bestimmten Schicht sein Wasser zu beziehen und das Grundwasser jetzt tiefer sinkt als die Schicht der Wurzeln, dann hat der Baum das Problem, dass er nicht mehr an das Wasser herankommt. "

Das habe für die einzelnen Bäume teilweise gravierende Folgen: " Man sieht es ja jetzt in Lippetal, dass die ganze Fichte abstirbt. Also bis zum Ende des Jahres wird keine Fichte mehr hier stehen, und in anderen Gebieten betrifft es die Buche. "

Wasserwerke spüren das andere Klima

Auch Betreiber von Wasserwerken registrieren den sinkenden Grundwasserspiegel. " Wir sehen die Klimaveränderung ", sagt Bernd Heinze von den Wasserwerken Westfalen. Sie versorgen Teile des Ruhrgebiets, des Münsterlandes und der Soester Börde mit Trinkwasser.

Auch aus der Möhnetalsperre kommt unser Trinkwasser.

Das Trinkwasser wird aus der Ruhr und den Talsperren wie der Möhnetalsperre gewonnen. Mit deren Wasserreserven wolle man künftig schonender umgehen. Wie das geschehen könne, darüber werde mit dem Ruhrverband gerade intensiv diskutiert.

Auch für die Tierwelt hat der niedrige Grundwasserspiegel Folgen: Vor allem Fischen bereitet er Stress, berichten Naturschützer. Niedrigstände in Bächen und Flüssen lassen ihren Lebensraum erheblich schrumpfen. " Vergangenes Jahr haben sich die Fische teilweise gegenseitig gefressen ", heißt es bei der Biologischen Station in Bad Sassendorf.