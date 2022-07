Protestierende Bauern: In den Niederlanden drohen leere Supermarktregale

Wer in diesen Tagen in den Sommerurlaub in Richtung Niederlande aufbricht, sollte sich nicht wundern, wenn der Weg plötzlich von einer Kolonne an Traktoren blockiert wird. Denn im Moment gibt es groß angelegte Proteste von niederländischen Bauern gegen Umweltauflagen. Die treffen zunehmend den Alltag in dem Land.

Für die Lkw gibt es kein Durchkommen wegen der Blockade

Erst am Montag wurden die seit Wochen laufenden Aktionen ausgeweitet. Nun sind auch Supermärkte und Häfen im Visier. So werden Zufahrten zu den großen Lagern der Supermärkte mit Traktoren blockiert. Die Lastwagen haben keine Chance, das Lager zu verlassen. Allein am Montag waren mehr als 20 Distributionszentren der großen Supermarktketten betroffen. Am Dienstag wurden die Blockaden fortgesetzt.

Müssen Urlauber aus NRW nun mit leeren Supermarktregalen rechnen, wenn sie vor Ort einkaufen gehen? Ausgeschlossen ist das nicht. Regionale Medien berichten bereits von leeren Regalen in einigen Märkten. Vor allem frische Produkte wie Brot, Gemüse, Obst und Milch würden knapp. Der Zentrale Verband des Lebensmittelhandels in den Niederlanden nennt die Blockaden " total unakzeptabel " und spricht von ersten Versorgungsengpässen.

"Das kann nicht länger so weiter gehen." Marc Jansen, Direktor des Zentralen Lebensmittelverbandes

Blockade von Autobahnen und Fähren

Bauern blockieren eine Autobahn bei Eindhoven

Auch an anderer Stelle spüren Urlauber die Folgen des Protests. Seit zwei Wochen werden immer wieder Autobahnen und Zubringer blockiert. Vereinzelt kommt es dann zu langen Staus - auch an der deutschen Grenze etwa bei Enschede, Venlo und Eindhoven. Am Montag solidarisierten sich erstmals auch Fischer mit den Bauern. Sie blockierten mit ihren Booten die Häfen. Die Folge: Mehrere Stunden lang konnten die Fähren nicht zu den Inseln fahren. Die Reedereien warnten vor langen Wartezeiten.

Geht es nach den Landwirten, sollen die Proteste noch mehr zu spüren sein. Sie haben dazu aufgerufen, " das gesamte Land lahm zu legen ". Doch die angekündigten Blockaden der Flughäfen bleiben vorerst aus.

Immerhin bleiben die Aktionen nun friedlich. Denn zuletzt war es auch zu Gewalt gekommen. Vor dem Privathaus der niederländischen Umweltministerin lieferte sich eine Gruppe Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bei einer anderen Aktion wurde ein Polizeiwagen attackiert. Auch soll es zu Angriffen auf Beamte gekommen sein. Mehrere Menschen wurden festgenommen.