Einkaufs-Chaos in den Niederlanden: Volle Städte vor geplantem Lockdown

Die Stadt Rotterdam schlägt Alarm: Es sei zu viel los in der City. Parkhäuser seien voll, der Verkehr müsse eingeschränkt werden. Die Stadt forderte die Niederländer auf, nicht mehr zu kommen.

Auch in Groningen zeigt sich laut niederländischen Medien ein ähnliches Bild: Busse fahren dort mit Verspätung, weil der Andrang im Zentrum zu Verzögerungen führt.

Viele Menschen scheinen noch Weihnachtseinkäufe erledigen zu wollen, bevor ein harter Lockdown verabschiedet wird. Wie die Regierung in Den Haag mitteilte, will Ministerpräsident Mark Rutte am Samstagabend neue Verschärfungen ankündigen.

"Ziemlich ironisch... alle machen Weihnachtseinkäufe, aber in der Mall war die Fotobox mit dem Weihnachtsmann der einzige Ort, an dem es keine Warteschlange gab." Twitter-User Noah Terpstra

Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Virus zu einem strengen Lockdown geraten. Noch wird in einer Sitzung des Kabinetts darüber beraten.

Empfehlung: Fast alle Geschäfte sollen schließen

Die Experten hatten empfohlen, dass fast alle Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken schließen. Auch Gaststätten, Sport, Kultur, Kinos und Schulen würden geschlossen.

Zurzeit gilt ein Abendlockdown - das heißt, dass alles mit Ausnahme von Supermärkten um 17 Uhr schließen muss. Aus Zahlen aus Amsterdam wird deutlich, dass sich die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante alle zwei bis drei Tage verdoppelt.

Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, erwarten die Experten. Vor allem die Krankenhäuser stehen aber noch unter einem so hohen Druck, dass sie nach Befürchtung der Experten einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten.

Stand: 18.12.2021, 15:55