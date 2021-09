Corona-Maßnahmen: Die Niederlande machen sich locker - und wir?

So sollen ab dem 25. September die Abstandsregeln in den Niederlanden wegfallen. Kinos, Theater, Konzertsäle und Fußballstadien sollen wieder voll ausgelastet werden dürfen, genauso wie Bars und Clubs - wenn auch nur bis 24 Uhr. Die Maskenpflicht wird ebenfalls an vielen Orten aufgehoben und gilt dann nur noch im öffentlichen Nahverkehr.

Entspannte Situation an niederländischen Kliniken

Die Lockerungen sind mit der Einhaltung der 3G-Regel verbunden. Da es in den Niederlanden im Verhältnis deutlich weniger Testzentren als etwa in Deutschland gibt, sehen Kritiker darin eine Erhöhung des Impfdrucks. "Sich mal schnell vor einem Konzert testen zu lassen, geht nicht so einfach wie hier", sagte WDR-Korrespondent Ludger Kazmierczak.

Möglich würden die Lockerungen aufgrund der hohen Impfquote, die man erreicht habe, wird mit Berufung auf niederländische Regierungskreise gemeldet. Derzeit liegt die Impfquote in den Niederlanden laut dem dortigen Gesundheitsministerium bei 65,1 Prozent. Auch die Lage in den Kliniken entspannt sich. So wurden am Montag im ganzen Land 31 Personen mit einer Covid-Erkrankung aufgenommen, davon kamen zwei in Intensivbehandlung.

Vergleich der Impfquoten: 3 Prozent mehr als bei uns

Zum Vergleich: Die Impfquote in Deutschland lag am Montag bei 62,2 Prozent. Nun klingen knapp 3 Prozent Unterschied erst einmal nach nicht viel. Allerdings muss man auch die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen und das Impftempo berücksichtigen. Gestern wurden in Deutschland rund 60.000 Menschen geimpft. Wenn dieses Tempo beibehalten wird, bräuchte es stolze 41 Tage, um den Wert von 65,11 % zu erreichen, an dem die Niederlande gerade stehen. Und die so genannte "Herdenimmunität", für die das RKI derzeit eine "Zielimpfquote" von mehr als 85 % ansetzt, wäre erst im kommenden Juli erreicht.

Deutsche Impfkampagne: Wurde zu wenig aufgeklärt?

Um die schleppende Impfkampagne zu beschleunigen, hat die Bundesregierung gestern die Aktionswoche #HierWirdGeimpft gestartet. Der Virologe Martin Stürmer sieht die Aktion allerdings eher skeptisch. Diejenigen Bevölkerungsgruppen, die man erreichen müsse, erreiche man so nicht, sagte er dem WDR. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht Versäumnisse. So habe man zu sehr auf Appelle gesetzt und zu wenig medizinisch über die Impfung aufgeklärt.