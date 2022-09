New Yorker Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Trump

Schon seit längerer Zeit wird gegen Donald Trump ermittelt - nicht nur wegen der mutmaßlichen Mitnahme geheimer Dokumente aus dem Weißen Haus, sondern auch wegen finanzieller Dinge. Und genau da wird es nun Ernst für den ehemaligen US -Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York erhebt eine Zivilklage gegen Trump wegen Betrugs.

Finanzen größer oder kleiner gerechnet

Donald Trump mit seinen Kindern

Auch gegen seine Unternehmen und die Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka wird Anklage erhoben, wie Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch in New York ankündigte. Im Kern geht es um irreführende Bewertungen von Trumps Immobilien. Mal sei deren Wert größer gerechnet worden, um Trumps Image als Milliardär aufzupolieren und einfacher an Kredite zu kommen. Bei anderen Gelegenheiten sei der Wert heruntergespielt worden, um weniger Steuern zu zahlen.

"Donald Trump hat fälschlicherweise sein Vermögen um Milliarden Dollar aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern und um das System auszutricksen - und damit uns alle." Generalstaatsanwältin Letitia James

Die Staatsanwältin hat über drei Jahre hinweg Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium geleitet und nach eigenen Angaben mit 65 Zeugen für die Anklage gesprochen und Millionen Dokumente ausgewertet.

Trump beklagt "Hexenjagd"

Trumps Konzern weist die Vorwürfe zurück. Anwältin Alina Habba warf James vor, sie verfolge mit ihren unbegründeten Vorwürfen eine rein politische Agenda und sprach von " unkontrolliertem Amtsmissbrauch ".

Generalstaatsanwältin Letitia James

Dazu muss man wissen: In den USA gehören Generalstaatsanwälte meist zu einer Partei und werden in vielen Bundesstaaten vom Volk gewählt. James ist Mitglied der Demokratischen Partei und zählt zur Regierung des Bundesstaats New York. Der zur Republikanischen Partei gehörende Trump bezeichnet das Verfahren deshalb immer wieder als politisch motiviert und nennt es eine " Hexenjagd ".

Weitere Vorwürfe gegen Trump