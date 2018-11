Video starten, abbrechen mit Escape 9. November 1938. Die Reichspogromnacht im Westen | Westart | 05.11.2018 | 04:32 Min. | Verfügbar bis 05.11.2019 | WDR

Gedenken an Novemberpogrome 1938

Am 9. November 1938 wurden in Nazi-Deutschland Juden ermordet und Synagogen in Brand gesetzt. Dazu finden heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen auch in NRW statt.