Bahn: Weniger Schwarzfahrer seit Einführung des 9-Euro-Tickets

Geringerer Effekt im Nahverkehr

" Generell stellen wir fest, dass als überhöht empfundene Preise oft zum Schwarzfahren oder Graufahren führen ", sagte der Pro-Bahn-Sprecher. Mit " Graufahren " ist gemeint, dass zwar ein Ticket gekauft, damit aber weiter oder länger gefahren wird als erlaubt. Er könne sich vorstellen, dass Fahrgäste mit dem 9-Euro-Ticket jetzt das Risiko im Vergleich zur möglichen Ersparnis als zu hoch einschätzten, sagte der Sprecher.

Der Effekt macht sich im Nahverkehr in der Stadt aber offensichtlich weniger bemerkbar: " Hier lohnt sich das 9-Euro-Ticket erst bei mehreren Fahrten im Monat. Wer sonst gelegentlich schwarzfährt, behält daher eher sein Verhalten bei ", sagte der Pro-Bahn-Sprecher.

Regionale Unterschiede

Ein Sprecher der Kölner Verkehrs-Betriebe bestätigte: " Es gibt hier keine Unterschiede. Notorische Schwarzfahrer fahren weiter schwarz und alle anderen Fälle von 'Ups, ich habe mein Ticket nicht dabei' finden auch weiter statt. "

In Dortmund sind dem Verkehrsunternehmen DSW21 zufolge seit Juni etwas mehr Fahrgäste unterwegs. An der gewohnten Quote von rund zwei Prozent Fahrgästen ohne Ticket habe sich aber nichts geändert. Die Zahl der Schwarzfahrer stieg dort also sogar leicht, wie ein DSW21-Sprecher erklärte. Von der Rheinbahn in Düsseldorf hieß es dagegen, die Zahl der beanstandeten Tickets sei seit Juni stark gesunken.