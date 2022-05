9-Euro-Ticket: Anti-Werbung für Busse und Bahnen?

Mehr Fahrgäste - bei gleicher Taktung

In einzelnen Städten und Kreisen gibt es seit der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkte Fahrpläne. Die Taktung wird während der drei Monate, in denen das 9-Euro-Ticket gelten soll, zumeist nicht kurzfristig erhöht, da es dafür zum Beispiel zu wenig Personal oder auch einfach nicht genug Busse gibt. " Es wird Engpässe zu bestimmten Zeiten und auf bestimmten Strecken geben ", so Pro-Bahn-Sprecher Ebbers.

Dort, wo die Nachfrage ohnehin schon hoch sei, wie bei den schnellen RE -Linien mit langlaufenden Verbindungen sowie im Berufs- und Freizeitverkehr, drohten Kapazitätsengpässe, sagte eine Sprecherin des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe ( NWL ). Auch im Fall von Schienenersatzverkehr könnte es eng werden. Der VRR geht davon aus, dass insbesondere zu reizvollen Zielen mehr Menschen mit Bus und Bahnen fahren werden.

Besonders an Wochenenden und insbesondere auf Strecken zu touristisch attraktiven Regionen wird laut Pro Bahn die Nachfrage hoch sein - zum Beispiel ins Sauerland, also etwa auf der Linie RE 57 Dortmund-Winterberg, sowie auf langlaufenden Regional-Express-Linien wie Düsseldorf-Osnabrück, Wesel-Koblenz, Köln-Minden. Hier seien bereits heute die Kapazitäten zu Spitzenzeiten kaum ausreichend.

Worst-Case-Szenario: Das Ticket wird zur Anti-Werbung

Das 9-Euro-Ticket sollte auch so etwas wie eine Werbemaßnahme für Busse und Bahnen sein. Möglichst viele sollen vom Angebot des ÖPNV überzeugt werden und dann umsteigen. Besteht hier nicht ein Risiko, dass genau das Gegenteil eintritt? Also, dass Stammkunden von Massen an neuen Gästen genervt sind und die neuen Gäste von dem überfüllten und dadurch wohl auch verspäteten Bahn- und Busverkehr abgeschreckt werden?

Lothar Ebbers, Pro Bahn NRW, hofft auf den langfristigen Erfolg der Aktion.

" Diese Gefahr besteht durchaus ", sagt Ebbers. Man hoffe dennoch, dass mehr Kunden langfristig in die Bahn und den ÖPNV gelockt werden als jetzt durch diese Aktion vergrault werden. Er gehe davon aus, dass viele Züge Verspätungen haben werden und dadurch zahlreiche Anschlüsse nicht erreicht werden.

"Andererseits wird diese Aktion die Schwachstellen des heutigen SPNV und ÖPNV offenlegen. Wenn die Verkehrswende ernst gemeint ist, muss hier noch viel passieren, baulich und beim Angebot, damit der ÖV seine notwendigen Aufgabe beim Klimaschutz erfüllen kann." Lothar Ebbers, Sprecher Pro Bahn NRW

Langfristig brauchen Busse und Bahnen mehr Geld

Der Bund gibt für das 9-Euro-Ticket etwa 2,5 Milliarden Euro. Das Geld ist als Ausgleich für die fehlenden Ticket-Einnahmen der Verbünde und der Bahn gedacht. Nicht für mehr Busse und Bahnen, für das Liniennetz oder mehr Personal. Das wurde am Freitag bereits vom Städte- und Gemeindebund kritisiert: Das Geld hätte besser investiert werden können.

" Wir stimmen einhellig zu ", so auch Lothar Ebbers zum WDR . Die gestiegenen Energie-, Bau- und Ersatzteilkosten müssten ausgeglichen werden.