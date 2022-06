Zwischenbilanz: Neun-Euro-Ticket übertrifft die Erwartungen

Weniger Staus auf den Straßen

Auch auf den Straßen hat die Einführung des Tickets offenbar einen Effekt gehabt. Im ersten Monat war dort messbar weniger los: Eine Analyse des Verkehrsdatenspezialisten Tomtom zeigt für 23 von 26 untersuchten Städten einen Rückgang des Stauniveaus im Vergleich zur Zeit vor Einführung. Die Daten " lassen vermuten, dass dieser Rückgang in Zusammenhang mit der Einführung des Neun-Euro-Tickets steht ", sagte Tomtom-Verkehrsexperte Ralf-Peter Schäfer. " Pendler haben bei der Fahrt mit dem Auto in die Arbeit und nach Hause in fast allen untersuchten Städten im Juni weniger Zeit verloren als noch im Mai. "

Konkret verglichen die Experten die Staus im Berufsverkehr an Werktagen in den Kalenderwochen 20 und 25. Die Zeiträume wurden so gewählt, um Auswirkungen von Ferien und Feiertagen zu umgehen.