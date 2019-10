Wer in den vergangenen vier Jahren in Nordrhein-Westfalen umgezogen ist, musste knapp acht Prozent mehr Miete zahlen, als Menschen, die ältere Mietverträge haben.

Von 2015 bis 2018 stieg die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter von 6,60 Euro auf 7,10 Euro, so das Statistische Bundesamt.

Mieten in Köln und Düsseldorf am höchsten

Die höchsten Mieten gab es in Köln und Düsseldorf. Etwas niedriger lagen sie zum Beispiel in Detmold und Arnsberg. Bundesweit liegt Nordrhein-Westfalen damit im Mittelfeld. Noch höher lagen Neumieten in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg.

Mieten steigen weiter

Die Mieten für neuvermietete Wohnungen stiegen weiter, weil noch immer zu wenig gebaut werde, kritisierte Silke Gottschalk, die Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes NRW die aktuelle Situation am Dienstag (01.10.2019) gegenüber dem WDR.