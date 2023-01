Malte, Alesio und Olivér: Neujahrs-Babys in NRW

Stand: 01.01.2023, 16:04 Uhr

In NRW sind in der Silvesternacht die ersten Babys des Jahres 2023 zur Welt gekommen. In Siegen erblickte Malte das Licht der Welt. In Wuppertal wurde Alesio geboren, in Gütersloh Olivér.