Neues Trainingszentrum für NRW-Feuerwehr in Kreuzau

In Rekordzeit von fünf Monaten hat der Kreis Düren als Bauherr das neue Trainingszentrum aus dem Boden gestampft, ein "sehr ehrgeiziges Projekt" , so Innenminister Herbert Reul. Betrieben wird die Einrichtung vom NRW-Institut der Feuerwehr ( IdF ), das die Gebäude anmietet. Die ersten Schulungen sollen am 1. Juli starten. 24 Zug- und Gruppenführer der Feuerwehr machen den Auftakt. Bis zu 18 Monaten können die Kurse für die Führungsnachwuchs dauern, es gibt 72 Ausbildungsplätze.

Großer Bedarf an Ausbildung

"Wir haben, Gott sei Dank, viele Bewerbungen bei der Feuerwehr für Führungsaufgaben", betonte Innenminister Reul bei der Eröffnung. "Aber wir haben auch viele, die wegen des demographischen Wandels die Feuerwehr in den nächsten Jahren verlassen werden. Daher haben wir einen großen Bedarf an Ausbildung."

Bislang einziges Trainingszentrum überlastet

Das Land investiert in Bau und Betrieb des neuen Ausbildungszentrums Süd rund 16 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre. Das bislang einzige Trainingszentrum der NRW-Feuerwehr in Münster ist überlastet. Das Institut der Feuerwehr suchte deshalb schon lange nach einem Zweitstandort für die Ausbildung. Auch weil die Anforderungen im Einsatz immer umfangreicher und vielfältiger würden, wie Direktor Berthold Penkert schon im Vorfeld des Neubaus betont hatte.

Kürzere Wege für Teilnehmer

Das "Projekt Süd“ sollte dabei auch kürzere Wege für die Teilnehmer ermöglichen. Nicht nur wegen seiner verkehrsgünstigen Lage und der avisierten Rekordbauzeit erhielt der Kreis Düren den Zuschlag. In der Nähe des neuen Schulungszentrums wurde ein leerstehender Baumarkt zu einem Ort für Training und Praxiseinsätze umgebaut. In der ehemaligen Markthalle und einem mehrstöckigen "Container-Gebäude“ kann das theoretische Wissen praktisch ausprobiert und eingeübt werden. Am Standort in Stockheim betreibt der Kreis Düren zudem sein zentrales Feuerwehr-Schutzzentrum sowie diverse Einrichtungen für Notfall-Brandschutz- und Katastropheneinsätze.

Stand: 28.06.2021, 16:52