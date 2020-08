Corona, Kita-Plätze, Gesetzesreform - Infos zum neuen Kita-Jahr

Auf in den Kindergarten! Für viele Mädchen und Jungen beginnt am Montag (03.08.2020) eine neue Lebensphase, andere sind schon "alte Hasen". Für alle gilt: Corona wirbelt den Alltag gehörig durcheinander, nach wie vor gelten Einschränkungen. Doch spürbare Lockerungen nahen, bereits zum 17. August ist die Rückkehr zum Regelbetrieb geplant. Drei Fragen und drei Antworten zum Start des neuen Kita -Jahres in NRW .

Wie verändert die Pandemie den Kita-Betrieb bislang?

Seit knapp zwei Monaten haben die Einrichtungen wieder für alle Kinder geöffnet - allerdings mit reduzierten Betreuungszeiten von zehn Stunden pro Woche weniger für jedes Kind. Damit soll noch bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs am 17. August aufgefangen werden, dass durch die Corona-Pandemie bei höherem Aufwand weniger Personal zur Verfügung steht. Eine erhebliche Umstellung sowie höheren Personalaufwand bedeutet auch die noch geltende Vorgabe, die einzelnen Gruppen strikt voneinander getrennt zu halten. Offene Konzepte mit gruppenübergreifendem Spielen oder flexiblem Einsatz von Erzieherinnen in Randzeiten kommen derzeit noch nicht wieder zur Anwendung. Diese Phase des "eingeschränkten Regelbetriebs" soll aber früher als bislang geplant schon zum 17. August enden. Mit dem Regelbetrieb haben Eltern wieder Anspruch auf volle Betreuungszeit, die strikte Gruppentrennung wird aufgehoben.