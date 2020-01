Kurz vor Silvester werden große und kleine Pläne geschmiedet, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen: das Rauchen aufgeben, mehr Sport, gesünder essen. Und kaum ist Neujahr vorbei, geht es doch nicht ohne Zigaretten, ist der Weg zum Fitnessstudio zu weit und riecht die nächste Frittenbude einfach zu verlockend.

Alle, denen das in den vergangenen Jahren so oder so ähnlich widerfahren ist, können beruhigt sein. Es ist nicht allein eine Frage des eigenen Willens oder der Disziplin. Der Mensch ist dafür einfach nicht geschaffen.

Die Zukunft ist abstrakt

Psychologe und Zeitforscher Dr. Marc Wittmann

" Das hängt damit zusammen, wie er die unmittelbare Zukunft wahrnimmt ", sagt der Psychologe und Zeitforscher Marc Wittmann vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) in Freiburg im Breisgau. " Alles was weiter entfernt ist, sieht der Mensch abstrakt. "



Für diese Zeit sei es leicht, Pläne zu schmieden. Sobald die Umsetzung dieser Vorhaben aber näher rücke, ändere sich die Wahrnehmung. " Die an die Gegenwart nahe herangerückte Zukunft wirkt dann sehr gegenständlich und emotional ", erklärt der Psychologe. " Umso schwieriger wird es dann, auf die Zigarette zu verzichten, die man jetzt rauchen wollte. "

