Unfallatlas zeigt gefährliche Straßen in NRW

61.471 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, 618.136 Unfälle mit Sachschaden - so lautet die Bilanz für das Jahr 2019 in NRW . Die Daten wurden nun erstmals in die interaktive Deutschlandkarte der Statistischen Ämter übertragen. Herausgekommen ist ein digitaler Atlas zu gefährlichen Straßenabschnitten und Kreuzungen.

Am Dienstag (28.07.2020) stellte das Statistische Landesamt IT.NRW den Unfallatlas vor. Nutzer können sich nun auf dem Computer oder dem Smartphone genau anzeigen lassen, an welchen Orten es im Land besonders oft gekracht hat und welche Art Fahrzeug beteiligt war, beispielsweise Fahrräder.

Köln liegt weit vorn

Die Stadt mit den meisten Unfällen ist Köln. Dort hat es 2019 NRW-weit am häufigsten gekracht: 6090 Mal. Bei 5050 Unfällen sind Menschen verletzt worden. Besonders gefährlich sind der Bereich um die Zoobrücke und die Kreuzung Aachener Straße/Universitätsstraße.