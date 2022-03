Unermüdliche Helfer nach Flutkatastrophe: Neuer Putz fürs Ahrtal

Putz kommt gerade richtig

Angekommen in Grafschaft in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler, steuert Schneider mit seinen LKW erstmal das Baustoffzelt an. Hier kommen gespendete Baumaterialien an: Schrauben, Steckdosen, Schaufeln oder Baustoffe. Wer nicht versichert war oder noch keine staatliche Hilfe bekommen hat, kann sich hier kostenfrei Material zum Auf- und Ausbau holen. Schneider und seine Helfer laden ihr Verputzmaterial ab.

Gerührt: Flutopfer Claudia Born

Für Claudia Born kommt die Ladung Fassaden-Putz aus dem Schwarzwald gerade richtig. Ihr Haus in Bad Neuenahr hatte die Flut im Erdgeschoss voll erwischt, die Renovierung läuft immer noch. Mit dem gespendeten Putz geht es jetzt wieder ein Stück voran. "Wir sind diesen Leuten wahnsinnig dankbar, die immer noch den Weg auf sich nehmen und ihre Sachen hierher karren, um uns zu unterstützen", sagt sie gerührt.

Als Hendric Schneider anschließend noch einmal durch Bad Neuenahr läuft, ist ihm klar: Es wird noch Monate dauern, bis hier auch nur annähernd ein normales Leben wieder möglich ist. Die Helfer-Aktionen gäben den Leuten Mut, sagt er, und ist sich sicher: Er wird wiederkommen. "Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass ich etwas so Sinnvolles gemacht habe wie hier."