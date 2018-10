Die Deutsche Bahn will im nächsten Jahr in Nordrhein-Westfalen mehr ICE -Verbindungen anbieten und erstmals den modernen ICE 4 einsetzen. Im neuen Fahrplan für 2019 werde unter anderem die Strecke zwischen Düsseldorf und Stuttgart mit Direktverbindungen über den Frankfurter Flughafen von elf auf 14 Fahrten pro Tag und Richtung erhöht, teilte die Bahn am Donnerstag (04.10.2018) mit.

Der ICE 4 ist der modernste Zug der Deutschen Bahn mit Platz für bis zu 900 Passagiere und laut Bahn mit mehr Komfort und Platz für Gepäck.

Im Zweistundentakt nach Brüssel