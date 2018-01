Neue IC-Linie nach Westfalen

Die Linie soll neue Direktverbindungen in das östliche Ruhrgebiet, nach Münster und zu weiteren Zielen in Westfalen schaffen, erklärte das Verkehrsministerium in Wiesbaden in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der oppositionellen SPD-Fraktion.

IC-Halt in Hamm, Iserlohn und Siegen

Demnach sind in Hamm, Iserlohn, Siegen und Frankfurt Umsteigemöglichkeiten zu verschiedenen Linien des Nah- und Fernverkehrs geplant.