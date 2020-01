Begrünte Dächer sind vor allem in den Großstädten auf dem Vormarsch. Gras, Moos, Flechten, Blumen - all das kann auf Hausdächern wachsen und die Natur zurück in die Stadt bringen. Grüne Dächer filtern Feinstaub, verbessern das Stadtklima und sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Schön, wenn noch Platz ist für eine Hängematte oder einen Liegestuhl zum Entspannen.