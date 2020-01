Das Auto als Statussymbol spielt bei jüngeren Leuten, die in der Großstadt wohnen, kaum noch eine Rolle. Ein privater Pkw steht im Schnitt fast 23 Stunden am Tag und blockiert so in vielen Fällen einen öffentlichen Parkplatz – die reinste Verschwendung. Teilen ist Trend. Allein in Deutschland ist die Zahl der Carsharing-Kunden auf 2,46 Millionen gestiegen – Tendenz steigend.