Netflix laufen die Kunden weg

In seiner am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbilanz des ersten Quartals 2022 gab das US -Unternehmen die weltweite Zahl seiner Abonnenten mit 221,6 Millionen an. Das waren 200.000 weniger als zum Ende des vergangenen Jahres. Diese ernüchternden Zahlen ließen die Netflix-Aktie im nachbörslichen Handel in New York um 26 Prozent auf 258,39 Dollar abstürzen.

Netflix hatte eigentlich damit gerechnet, 2,5 Millionen weitere Abonnenten zu gewinnen - und die Analysten hatten sogar einen noch stärkeren Zuwachs erwartet. Der Streamingdienst hatte in den vergangenen beiden Jahren stark von der Corona-Pandemie profitiert: Weil Menschen weltweit viel mehr Zeit zu Hause verbrachten, schauten sie mehr Filme und Serien als zuvor - dies ließ die Kundschaft stark wachsen.